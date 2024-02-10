مكاسب قوية للنفط تحت تأثير التوترات.. والعقود الآجلة تصعد إلى 82 دولاراً

وشنّت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة على مصفاتيْن للنفط في جنوب روسيا، الجمعة؛ ما أدى إلى نشوب حريق في مصفاة إيلسكي، وكانت مصفاة أفيبسكي، الواقعة أيضاً في منطقة كراسنودار كراي، على الحدود مع شبه جزيرة القرم على البحر الأسود وساحل بحر آزوف، هي المنشأة الأخرى التي تعرّضت للهجوم.