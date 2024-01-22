أسعار النفط ترتفع متأثرة بمخاوف الإمدادات

ووفق "رويترز"، ليس هناك مؤشرات على توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة في حين استمرت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، على الرغم من الهجمات الأمريكية على مواقع الحوثيين في اليمن.