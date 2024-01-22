أسعار النفط ترتفع متأثرة بمخاوف الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، إذ يدرس المتعاملون تأثير الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا على إمدادات النفط في ظل عوامل اقتصادية غير مواتية تضغط على الطلب العالمي على النفط.
وبحلول الساعة 11:41 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر خام برنت 22 سنتًا إلى 78.78 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط لشهر أقرب استحقاق تسليم فبراير 31 سنتًا إلى 73.72 دولار للبرميل، وينقضي أجل العقد في وقت لاحق الاثنين، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط مارس الأكثر نشاطًا 26 سنتًا إلى 73.51 دولار.
ووفق "رويترز"، ليس هناك مؤشرات على توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة في حين استمرت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، على الرغم من الهجمات الأمريكية على مواقع الحوثيين في اليمن.