معوضًا الخسائر السابقة.. برنت يرتفع عند 78.04 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مُعوّضة الخسائر السابقة التي غذّتها المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، وزيادة صادرات النفط الروسية.
وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام برنت عند 78.04 دولارًا للبرميل، بارتفاع 35 سنتًا، أو 0.45%. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا، أو 0.28%، إلى 74.51 دولارًا للبرميل.
يأتي هذا الارتفاع بعدما هبطت أسعار النفط نحو 4 أمس لتواصل تكبد خسائر حادة من الجلسة السابقة؛ وذلك بعدما طغت المخاوف المتزايدة من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، على تقريرٍ أظهَرَ انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.