معوضًا الخسائر السابقة.. برنت يرتفع عند 78.04 دولارًا للبرميل

وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام برنت عند 78.04 دولارًا للبرميل، بارتفاع 35 سنتًا، أو 0.45%. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا، أو 0.28%، إلى 74.51 دولارًا للبرميل.