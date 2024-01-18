أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 78.16 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع توقعات "أوبك" بنمو قوي نسبيًّا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين، وتعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد. وبحلول الساعة 00:04 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا إلى 78.16 دولارًا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتًا إلى 72.90 دولارًا.