"وزير الاستثمار": المملكة الآن في منتصف الطريق لتنفيذ #رؤية_2030 وهي على المسار الصحيح

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن المملكة الآن في منتصف الطريق لتنفيذ #رؤية_2030، وهي الآن على المسار الصحيح لمضاعفات حجم الاقتصاد.
وأضاف "الفالح": بدأنا في العام 2016 وكان الهدف هو أن نكون بين اقتصادات العالم القوية، ووصلنا إلى حجم كبير للناتج المحلي.
ولفت "الفالح" خلال فعاليات مؤتمر القطاع المالي، إلى أن الرؤية تركز على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل المتنوعة.
وتابع: مستمرون بالنمو في قطاعات الطاقة في كل من النفط والغاز والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات، ونحن الآن سباقون لتحقيق الأجندة التي حددناها.
وأضاف "الفالح" أن المجتمع الدولي لا بد أن يكون مطلعًا على الفرص السانحة للاستثمار بالمملكة الآن؛ فالمملكة لديها فرص استثمارية كبيرة لاستقطاب رؤوس الأموال من مختلف الدول، ونواصل النهوض والازدهار بشكل مستمر.