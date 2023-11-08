مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10928 نقطة

وكانت أسهم شركات: لازوردي، ونسيج، والأبحاث والإعلام، ومجموعة فتيحي، والأصيل الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، وذيب، ونادك، ومبكو، وساسكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.14%.