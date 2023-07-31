النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم، وتتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في أكثر من عام.. وبحلول الساعة (00:05) بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 84.90 دولارًا للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا ليسجل 80.41 دولارًا للبرميل.