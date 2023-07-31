النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم، وتتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في أكثر من عام.. وبحلول الساعة (00:05) بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 84.90 دولارًا للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا ليسجل 80.41 دولارًا للبرميل.
وينتهي عقد خام برنت لشهر سبتمبر في وقت لاحق اليوم. وكان عقد أكتوبر الأكثر نشاطًا حيث سجل 84.23 دولارًا للبرميل بانخفاض 18 سنتًا؛ بحسب "رويترز".
وكان برنت وغرب تكساس الوسيط قد استقرا يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل، ليستمرا في تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن تَلَقّت الأسعار دعمًا جراء شح إمدادات النفط العالمية وتوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية.