الذهب يرتفع في المعاملات الفورية إلى 1807.57 دولارات للأوقية

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.57 دولارًا، وصعد البلاتين 0.3% إلى 1010.67 دولارات، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1786.97 دولارًا.