مزيج برنت يسجّل ارتفاعاً عند 83.68 دولار للبرميل

وكان النفط قد سجّل خسائر في الأسبوع الماضي بعد تراجعه في 4 جلساتٍ متتالية، بضغطٍ من ارتفاع الدولار المدعوم بآفاق تشديد الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب النمو المفاجئ في المخزونات الأمريكية.