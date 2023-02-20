مزيج برنت يسجّل ارتفاعاً عند 83.68 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، بعد تسجيلها خسائر أسبوعية وسط آمالٍ بأن يسهم الطلب الصيني في تحفيز الأسواق عقب إنهاء سياسة القيود الوبائية الصارمة.
وزادت قيمة عقود خام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.80% أو بمقدار 68 سنتاً إلى 83.68 دولار للبرميل، في الساعة 08:57 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، فيما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس بنسبة 0.70% أو بمقدار 53 سنتاً إلى 76.87 دولار للبرميل.
في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسة- عند 103.87 نقطة، بعدما شكّل ضغطاً على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية الأسبوع الماضي لقوته المستمرة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الأسبوع الماضي، إن الطلب الصيني سينمو بمقدار 900 ألف برميل يومياً هذا العام، ليبلغ 15.9 مليون برميل يومياً، بعد تخفيف القيود.
وكان النفط قد سجّل خسائر في الأسبوع الماضي بعد تراجعه في 4 جلساتٍ متتالية، بضغطٍ من ارتفاع الدولار المدعوم بآفاق تشديد الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب النمو المفاجئ في المخزونات الأمريكية.