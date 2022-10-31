عبدالعزيز بن سلمان: المملكة والإمارات من أكبر الدول المصدّرة للنفط الخام في العالم

وأضاف الجابر، في الكلمة الافتتاحية للنسخة الثامنة والثلاثين، من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، أن البيانات والأرقام واضحة، فإذا أوقفنا الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية، سنخسر خمسة ملايين برميل نفط يومياً من الإمدادات الحالية، نظراً للانخفاض الطبيعي في الطاقة الإنتاجية، وهذا يجعل من الصدمات التي شهدها قطاع الطاقة هذا العام بسيطة جداً مقارنة بما سيحصل في حال وقف الاستثمار في النفط والغاز.