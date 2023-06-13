مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11413 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 9.31 نقاط، ليقفل عند مستوى 11413.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 241 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: شمس، والحمادي، وسدافكو، وأسترا الصناعية، والسعودي الألماني الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بترو رابغ، والداوئية، والمتقدمة، وبوبا العربية، والتصنيع الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.20% و5.56%.
وكانت أسهم شركات: شمس، وبترو رابغ، وأمريكانا، والكثيري، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وبترو رابغ، والأهلي، والبحري، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 1.015.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23.454.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 45.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من ألف سهم.