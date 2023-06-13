مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11413 نقطة

وكانت أسهم شركات: شمس، والحمادي، وسدافكو، وأسترا الصناعية، والسعودي الألماني الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بترو رابغ، والداوئية، والمتقدمة، وبوبا العربية، والتصنيع الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.20% و5.56%.