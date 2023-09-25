"عبدالعزيز بن سلمان" ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوقِّعان اتفاقية "برنامج المهنيين المبتدئين"

وقَّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اتفاقية برنامج المهنيين المبتدئين على هامش المؤتمر العام للوكالة في دورته السابعة والستين في العاصمة النمساوية فيينا.