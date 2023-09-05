بنك التنمية الاجتماعية: خطة لاعتماد 60 علامة تجارية وطنية في 2023م

وفيما يتعلق بشروط التقديم لبرنامج الامتياز التجاري ذكرت أنها تتمحور في 7 اشتراطات: (أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية – ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا – أن يتفرغ لتشغيل المشروع – عدم الجمع بين طالبي التمويل من برامج البنك التمويلية – سلامة السجل الائتماني – قبول المتقدم من قبل الشركة المانحة للامتياز التجاري – تقديم ضمانات لا تقل عن 30% من قيمة التمويل).