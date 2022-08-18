تعاملات الخميس.. أسعار برنت تستقر عند 93.71 دولار للبرميل

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس تراجع مخزونات الخام بمقدار 7.06 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وارتفاع صادرات الولايات المتحدة من الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا.