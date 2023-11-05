"مشرف منتدى الطائف": سيتم توقيع 11 اتفاقية استثمارية تتجاوز 11 مليار ريال

أكّد المشرف على منتدى الطائف للاستثمار سلطان السعدون؛ أنه سيتم توقيع 11 اتفاقية استثمارية تتجاوز 11 مليار ريال لأكثر من 27 مشروعاً خلال المنتدى.
وأضاف السعدون؛ نفتخر اليوم بوجود كوكبة من رجال الأعمال والمستثمرين، بمشاركة مجموعة من الدول؛ منها: إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين.
ولفت إلى أنه سيتم خلال اليوم وغداً توقيع اتفاقيات استثمارية للقطاع الخاص مع القطاع الحكومي تتجاوز 11 مليار ريال لأكثر من 27 مشروعاً.
وتابع السعدون؛ خلال كلمته بالمنتدى، أن الـ 27 مشروعاّ تنوّعت ما بين الزراعة والتعدين والترفيه والسياحة وقطاعات أخرى.
وأشار إلى أن المواطنين، خاصة أهالي الطائف، يحظون بالأولوية، والمشاريع خلال 3 سنوات ستقدّم أكثر من 10 آلاف وظيفة لأبناء وبنات الطائف.