مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10949 نقطة

وكانت أسهم شركات مجموعة سابتكو، ونادك، وثمار، والآمار، ومتطورة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العربية، ورعاية، والسعودي الألماني الصحية، وعذيب للاتصالات، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.98% و5.45% .