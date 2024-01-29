سوق الأسهم اليوم.. الإقفال عند 12252.81 نقطة والتداولات 8.2 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات: الجزيرة ريت، والباحة، وكهرباء السعودية، والأهلي ريت1، وولاء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الدوائية، وليفا، وعطاء، وبوان، ودار المعدات الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و3.76%.