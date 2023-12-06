صعود أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع تراجع الدولار، حيث عزّزت بيانات الوظائف الأمريكية الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % بحلول الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 2023.39 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.2 % لتصل إلى 2041 دولاراً.
وشهدت الفضة ارتفاعاً بنسبة 0.5 % لتصل إلى 24.24 دولار للأوقية، إلى جانب ارتفاع البلاتين 0.1 % ليصل إلى 900.31 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.6 % ليصل إلى 940.14 دولار للأوقية.