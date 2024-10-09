مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11927 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 99.84 نقطة ليقفل عند مستوى 11927.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.
وبلغت كميةُ الأسهم المتداولة 628 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 173 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: سينومي ريتيل، وهرفي للأغذية، والباحة، وسدكو كابيتال ريت، والعمران؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: أسلاك، وشمس، والبحر الأحمر، والمطاحن العربية، ورعاية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و5.13%.
فيما كانت أسهم شركات: شمس، وأنعام القابضة، والباحة، وأمريكانا، ومجموعة الحكير؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الماجد للعود، والمطاحن العربية، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 90.21 نقطة ليقفل عند مستوى 24453.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.