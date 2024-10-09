مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11927 نقطة

وكانت أسهم شركات: سينومي ريتيل، وهرفي للأغذية، والباحة، وسدكو كابيتال ريت، والعمران؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: أسلاك، وشمس، والبحر الأحمر، والمطاحن العربية، ورعاية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و5.13%.