تعاملات الخميس.. أسعار النفط تستقر عند 83.21 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، مع ترقب المستثمرين انطلاق أعمال منتدى جاكسون هول الاقتصادي السنوي، لاستشراف المزيد عن آفاق السياسة النقدية، بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ نشاط اقتصادات رئيسية.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر عند 83.21 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما استقرت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم أكتوبر عند 78.86 دولارًا للبرميل.
وارتفع هامش الربح لمعالجة برميل خام دبي في سنغافورة إلى 15.05 دولارًا أمس الأربعاء؛ وهو أعلى مستوى منذ 5 يوليو 2022، كما يُعَد زيادة بنسبة 1758% من أدنى مستوى في عام 2023 عند 0.81 دولارًا للبرميل، والذي بلغه في 24 أبريل؛ بحسب "رويترز".
وسجل هامش التكرير في سنغافورة لزيت الغاز الكبريتي، وهو أساس للديزل ووقود الطائرات، 32.46 دولارًا للبرميل أمس، ارتفاعًا من 31.01 دولارًا في الجلسة السابقة، وبالقرب من أعلى مستوى في ثمانية أشهر البالغ 32.72 دولارًا الذي بلغه في 21 أغسطس.