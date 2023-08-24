تعاملات الخميس.. أسعار النفط تستقر عند 83.21 دولارًا للبرميل

وسجل هامش التكرير في سنغافورة لزيت الغاز الكبريتي، وهو أساس للديزل ووقود الطائرات، 32.46 دولارًا للبرميل أمس، ارتفاعًا من 31.01 دولارًا في الجلسة السابقة، وبالقرب من أعلى مستوى في ثمانية أشهر البالغ 32.72 دولارًا الذي بلغه في 21 أغسطس.