"الصناعة" تفتتح برنامج مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الوزارة دعت في شهر مايو الماضي رواد الأعمال إلى التسجيل في "نمو" مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية، التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المحدّدة لأصحاب المشاريع الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، تماشيًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030، وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى زيادة قاعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الناضجة والمبتكرة وتمكينها من المنافسة عالميًا.