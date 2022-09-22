أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 90.41 دولارًا للبرميل

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أن متوسط إنتاج النفط الخام استقر عند 12.100 مليون برميل يوميًّا في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من شهر سبتمبر؛ بينما ارتفعت الصادرات بشكل طفيف لتصل إلى 3.540 ملايين برميل يوميًّا، كما صعدت الواردات لتصل إلى 6.947 مليون برميل يوميًّا.