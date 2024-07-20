تناقض معقّد وحريق ناقلتين وخلل تقني.. أسعار النفط تصل أدنى مستوى لها منذ 30 يومًا

وقال مسؤولون صينيون، الجمعة: إن قائمة الأهداف الاقتصادية التي أعيد التأكيد عليها في نهاية اجتماع رئيسي للحزب الشيوعي هذا الأسبوع؛ تضمّ "عددًا كبيرًا من التناقضات المعقدة"؛ مما يشير إلى طريق وعر أمام تنفيذ السياسات.