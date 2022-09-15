انخفاض طفيف لأسعار النفط.. وبرنت عند 93.81 دولارًا للبرميل

وأوضحت وزارة الطاقة الأمريكية أن خطتها لإعادة تخزين إمدادات النفط الطارئة في البلاد، لا تتضمن سعرًا محددًا، وأن مثل هذه التسليمات من غير المرجح أن تتم إلا بعد العام المالي 2023، بما يخالف تقارير سابقة تضمنت أن الإدارة الأمريكية تناقش شراء النفط في حالة هبوطه دون 80 دولارًا للبرميل.