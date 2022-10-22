"منتدى التسويق" يطلق نسخته الخامسة في الرياض.. غدًا

وأوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور يوسف بن عبدالله الرشيدي أن المنتدى يعد أحد أهم وأكبر الفعاليات التسويقية في المملكة، ويهدف منذ تأسيسه إلى إثراء المحتوى التسويقي والإسهام المباشر في تطويره وتنميته، ليحقق المنتدى الريادة في القطاع محليًا وإقليميًا من خلال إبراز الطاقات السعودية المتميزة في المجال وتسليط الضوء على الحراك التسويقي بالمملكة، كونه الأكثر تميزاً في المحيط العربي والإقليمي.