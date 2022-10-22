"منتدى التسويق" يطلق نسخته الخامسة في الرياض.. غدًا

أعلنت جمعية التسويق عن إطلاق النسخة الخامسة من منتدى التسويق يوم الأحد المقبل 23 أكتوبر الجاري في مدينة الرياض ويستمر لمدة يومين.
وأوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور يوسف بن عبدالله الرشيدي أن المنتدى يعد أحد أهم وأكبر الفعاليات التسويقية في المملكة، ويهدف منذ تأسيسه إلى إثراء المحتوى التسويقي والإسهام المباشر في تطويره وتنميته، ليحقق المنتدى الريادة في القطاع محليًا وإقليميًا من خلال إبراز الطاقات السعودية المتميزة في المجال وتسليط الضوء على الحراك التسويقي بالمملكة، كونه الأكثر تميزاً في المحيط العربي والإقليمي.
وأشارت الجمعية إلى أن برنامج المنتدى سيضم هذا العام 10 جلسات على مدار يومين لمناقشة العديد من الموضوعات البارزة في القطاعات الحيوية ليعكس أبرز التجارب التسويقية، ويسلط الضوء على أهم التحديات والمستجدات في السوق المحلي والإقليمي وأثرها على أداء السوق السعودي.
وسيشهد المنتدى العام الحالي إطلاق النسخة الثانية من تحدي المسوقين، بالتعاون مع إحدى أهم الشركات الوطنية، وبهدف خلق تجربة ثرية للطلاب واكتشاف قدرات جيل المستقبل، كما سيشهد إطلاق العديد من المبادرات الشبابية التسويقية وتوقيع بعض الاتفاقيات والشراكات فيما بين جمعية التسويق وعدد من الجهات، لاستكمال دور الجمعية من خلال فعالياته الرئيسية كمحفز للقطاع التسويقي وللنمو وتعزيز دور المسوقين السعوديين.
ويحظى المنتدى باهتمام وحضور مختصين ومشاركين من مختلف المجالات، وسيتم إطلاق تلك النسخة بالشراكة مع 10 جهات ومؤسسات متميزة هي (الشركة السعودية للكهرباء، شركة مطارات القابضة، دانكن، يونيكوم، شركة سينز، شركة تاتش، شركة التميز للإبداع، إكس واي، إيفنتو).
ويفخر المنتدى من خلال هذه الشراكات التي يعزز ويقوي من خلالها علاقته مع الجهات والمؤسسات الداعمة لفعاليات ومبادرات جمعية التسويق من القطاعين الحكومي والخاص لضمان استمرار وتطور ونمو محتوى المنتدى وأثره على قطاع التسويق.