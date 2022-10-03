مجلس إدارة "بنك التنمية الاجتماعية" يعقد اجتماعه للربع الثالث من العام الحالي 2022

برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس انعقد اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية في دورته الثالثة للعام المالي 2022.
وفي بداية الاجتماع استعرض المجلس تقرير أداء البنك للربع الثالث من العام المالي 2022، مبرزاً ارتفاعاً متميزاً في الأداء الربعي لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بلغ 35% عن الربع الماضي من هذا العام، ليصل مجموع قيمة التمويل في هذا النشاط خلال هذا العام إلى (2.3) مليار ريال استفاد منها ما يزيد عن (4,300) منشأة صغيرة وناشئة.
كما بين التقرير وصول حجم التمويل في نشاط تمويل العمل الحر خلال هذا الربع إلى 250 مليون ريال مكنت أكثر من 10 آلاف مستفيد من مزاولة أعمالهم الحرة، فيما نما نشاط التمويل الاجتماعي بنسبة قدرها 74 % ليصل التمويل إلى 1.1 مليار ريال قدمت لـ 19 ألف مواطن ومواطنة خلال هذا الربع.
وعلى صعيد نشاط تطوير وبناء قدرات ريادي الأعمال والأسر المنتجة، توسع البنك في تقديم خدماته خلال الربع الثالث من العام بتدريب وتأهيل أكثر من 37 ألف رائد أعمال ومستثمر ناشئ عبر منصات البنك وبرامج التمكين وبناء القدرات المختلفة.
وشهدت برامج الادخار المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية عبر منتجي (زود وزود الأجيال) تطوراً ملحوظاً أدى إلى زيادة بلغت 21% في عدد المدخرين المستفيدين من هذه البرامج مقارنة بالربع السابق، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج الادخارية 35 ألف مشترك خلال هذا العام.
وأشاد المجلس بالتقدم الملحوظ في مجال التميز المؤسسي وبناء القدرات الداخلية وإدارة المخاطر، والذي نجم عنه تحقيق البنك مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الوطنية، منها تحقيق المركز الثالث في تقييم الكفاءة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وتحقيق البنك مستوى النضج الأعلى في مجالي إدارة المخاطر و استمرارية الأعمال من هيئة الحكومة الرقمية، وكذلك حصول البنك على شهادتي الآيزو 9001 و10015 للجودة.
كما أشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد أن تميز البنك في استقطاب وتمويل الأعمال مكنه من التوجه نحو تشغيل وإدارة برنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية كجزء من مهمة البنك الساعية إلى دعم وتعزيز اقتصاديات القطاعات الوطنية الناشئة للنمو ومواكبة المستقبل.
واستعرض جهود البنك في مبادرة سوق الدار، والتي انطلقت بالتزامن مع اليوم الوطني 92 للمملكة، مستهدفة مشاركة أكثر من ألف مشروع وأسرة منتجة في 92 موقعاً على مستوى جميع مناطق المملكة لإنفاذ وتسويق منتجات الأسر المنتجة ورفع مداخيلها.
وتطرق "الراشد" في حديثه إلى مستجدات وأثر مسرعات وحاضنات الأعمال المقامة من قبل البنك، حيث استقبلت جادة 30 (النموذج الحديث لفروع البنك في المناطق) أكثر من 100 رائد أعمال لبدء وإطلاق مشاريعهم، كما أعلن سعادته أنه يجري العمل حالياً على إطلاق خدمات جادة 30 في عشرة مدن إضافية لخدمة المزيد من رواد الأعمال في كافة مناطق المملكة.
وفي الختام أكد الرئيس التنفيذي أن الإنجازات التي حققها البنك هي ثمرة الرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لقطاع التنمية الاجتماعية، والتي ساهمت في تفعيل الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بأداء البنك لتحسين جودة الحياة وتنمية اقتصاد الوطن.