مجلس إدارة "بنك التنمية الاجتماعية" يعقد اجتماعه للربع الثالث من العام الحالي 2022

وفي بداية الاجتماع استعرض المجلس تقرير أداء البنك للربع الثالث من العام المالي 2022، مبرزاً ارتفاعاً متميزاً في الأداء الربعي لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بلغ 35% عن الربع الماضي من هذا العام، ليصل مجموع قيمة التمويل في هذا النشاط خلال هذا العام إلى (2.3) مليار ريال استفاد منها ما يزيد عن (4,300) منشأة صغيرة وناشئة.