أزمة بنوك أوروبا واحتياطي أمريكا.. عقود النفط الآجلة ترتفع طاردة المخاوف

وقالت "جرانهولم" لأعضاء مجلس النواب الخميس: إنه سيكون من الصعب الاستفادة من أسعار النفط المنخفضة هذا العام لزيادة المخزونات التي وصلت حاليًا إلى أدنى مستوى منذ عام 1983 بعد مبيعات بتوجيهات من الرئيس جو بايدن في العام الماضي.