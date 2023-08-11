انخفاض أسعار النفط بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي بالولايات المتحدة

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكن خام "برنت" لا يزال أعلى من 86 دولاراً للبرميل، وجاء ذلك بعد بياناتٍ أظهرت تسارع التضخم السنوي بالولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى في أكثر من عام.