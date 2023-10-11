خلال سبتمبر 2023م.. "موانئ" تحقق ارتفاعًا بـ 11.66% في مناولة الحاويات

واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة 72.934 راكبًا، بزيادة 79.29% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 40.679 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 83.049 سيارة، بارتفاع قدره 19.77% مقارنة بـ 69.341 سيارة، في نفس الفترة من العام السابق، وسجلت الحركة الملاحية ارتفاعا بنسبة 11.83% بنحو 1.040 سفينة، مقارنة بـ 930 سفينة، في سبتمبر 2022م.