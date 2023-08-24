لليوم الرابع.. أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط تفاؤل بشأن الإمدادات

لليوم الرابع على التوالي واصلت أسعار النفط انخفاضها، الخميس، مع صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من اقتصادات رئيسية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، غداً الجمعة، بحثاً عن أي مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش، هبط خام برنت 19 سنتا، أو 0.2 بالمائة، إلى 83.02 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا، أو 0.3 بالمائة، إلى 78.65 دولار للبرميل.
وقال محللون: إن بيانات الصناعات التحويلية التي كشفت عنها مجموعة من عمليات المسح لمؤشر مديري المشتريات، الأربعاء، رسمت صورة قاتمة لأوضاع الاقتصادات حول العالم مما أثار مخاوف بشأن الطلب.
وأعلنت اليابان تقلص نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، كما تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو، وخاصة في ألمانيا، أكثر من المتوقع، ويبدو أن الاقتصاد البريطاني يتجه للانكماش في الربع الحالي مما يجعله عرضة لخطر الانزلاق إلى الركود.
واقترب النشاط التجاري في الولايات المتحدة من نقطة الركود في أغسطس، وسجل النمو أقل معدلاته منذ فبراير.
وفي الوقت نفسه، يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان في جاكسون هول، وقد تهيمن مسألة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول على المناقشات رغم تراجع الضغوط التضخمية.
وانخفض مخزون الخام الأمريكي 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس إلى 433.5 مليون برميل مقارنة مع 2.8 مليون برميل توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز.