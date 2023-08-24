لليوم الرابع.. أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط تفاؤل بشأن الإمدادات

لليوم الرابع على التوالي واصلت أسعار النفط انخفاضها، الخميس، مع صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من اقتصادات رئيسية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، غداً الجمعة، بحثاً عن أي مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.