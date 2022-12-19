إبرام اتفاقية جديدة لافتتاح مراكز مؤتمرات ترفيهية عالمية في حي الحمراء بالرياض

وبهذه المناسبة، قال عبدالله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة "سڤن": "إن هذا التعاون يمثل علامة فارقة أخرى في مساعي تطوير القطاع الترفيهي السعودي؛ كما أنه يساعد في ترسيخ المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الترفيه عموماً، كما سيساهم في إثراء الوجهات الترفيهية".