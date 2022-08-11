بعد ارتفاع الـ1%.. أسعار النفط تستقر عند 97.40 دولارًا

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعد ارتفاعها أمس بأكثر من 1% عقب تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، ورغم ارتفاع المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي.
ويترقب المستثمرون اليوم صدور تقرير "أوبك" الشهري بعدما وافقت المنظمة وحلفاؤها في وقت سابق خلال أغسطس على زيادة طفيفة في الإنتاج، إلى جانب تقرير وكالة الطاقة الدولية.
هذا واستأنفت الروسية "ترانسنفت" تدفقات النفط عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب "دروزبا"، بعدما أعلنت الثلاثاء أن أوكرانيا علقت تدفقات خط الأنابيب إلى أجزاء في وسط أوروبا منذ أوائل هذا الشهر، لأن العقوبات الغربية منعتها من تلقي رسوم عبور من موسكو.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر عند 97.40 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:58 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر عند 91.85 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفعت أمس 1.6%.