بعد ارتفاع الـ1%.. أسعار النفط تستقر عند 97.40 دولارًا

هذا واستأنفت الروسية "ترانسنفت" تدفقات النفط عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب "دروزبا"، بعدما أعلنت الثلاثاء أن أوكرانيا علقت تدفقات خط الأنابيب إلى أجزاء في وسط أوروبا منذ أوائل هذا الشهر، لأن العقوبات الغربية منعتها من تلقي رسوم عبور من موسكو.