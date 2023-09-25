أسعار النفط.. خام برنت يرتفع عند 93.75 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات، بعد أن أصدرت موسكو حظرًا مؤقتًا على صادرات الوقود، وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى؛ مما قد يُضعف الطلب.