"بنك التصدير والاستيراد" يوقّع مذكرة تفاهم تدعم فتح آفاق تجارية جديدة

وأوضح "الخلب" أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة متسوي وشركاه الشرق الأوسط المحدودة، يأتي في إطار دور البنك في التعاون مع المؤسسات المالية والإقليمية والعالمية؛ لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية وزيادة تنافسيتها، عبر توفير الحلول الائتمانية الممكنة لأنشطة التصدير، بما يزيد من رواج وجاذبية الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية، مؤكدًا مواصلة البنك في التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية لزيادة الخدمات الائتمانية المقدمة للصادرات السعودية.