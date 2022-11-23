النفط يرتفع إثر هبوط فاق التوقعات لمخزونات الخام الأميركي

ارتفعت أسعار النفط بشكلٍ طفيف، الأربعاء، بعد ورود بيانات كشفت تراجعاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركي الأسبوع الماضي، مع مخاوف من انخفاض طلب الصين على الوقود في ظل تشديد قيود كوفيد-19.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً أو0.3 في المئة إلى 88.63 دولار للبرميل الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً أو0.3 في المئة إلى 81.20 دولار للبرميل.
وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين بنحو واحد في المئة، الثلاثاء، بعد أن عزّزت الإمارات والكويت والعراق والجزائر تصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي، وقال فيها إن مجموعة (أوبك+)، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءً لها لا تفكر في زيادة إنتاج النفط. وتجتمع (أوبك+) لمراجعة الإنتاج في الرابع من ديسمبر.
وأوضحت بيانات من معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات الخام الأميركي نحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، وفق مصادر السوق.
وكان محللون قد توقعوا، بحسب "رويترز"، تراجعاً قدره 1.1 مليون برميل في المتوسط في مخزونات الخام.