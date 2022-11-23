النفط يرتفع إثر هبوط فاق التوقعات لمخزونات الخام الأميركي

وارتفعت عقود كلا الخامين القياسيين بنحو واحد في المئة، الثلاثاء، بعد أن عزّزت الإمارات والكويت والعراق والجزائر تصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي، وقال فيها إن مجموعة (أوبك+)، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءً لها لا تفكر في زيادة إنتاج النفط. وتجتمع (أوبك+) لمراجعة الإنتاج في الرابع من ديسمبر.