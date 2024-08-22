مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12194 نقطة

وكانت أسهم شركات: شمس، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، والإنماء، والباحة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والأول، والأهلي؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.