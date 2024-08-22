مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12194 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 6.99 نقاط ليقفل عند مستوى 12194.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.
وبلغت كميةُ الأسهم المتداولة 325 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: هرفي للأغذية، وتشب، وتكافل الراجحي، والمملكة، ومدينة المعرفة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بروج للتأمين، وريدان، وعطاء، وأيان، وساسكو؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و2.82%.
وكانت أسهم شركات: شمس، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، والإنماء، والباحة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والأول، والأهلي؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 618.03 نقطة ليقفل عند مستوى 26578.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 224 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.