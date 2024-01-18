الرياح مواتية.. "الطاقة الدولية" ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024

وقامت وكالة الطاقة الدولية (IEA)، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، بمراجعة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بالزيادة للمرة الثالثة على التوالي، لكن توقعاتها تظل أقل من مستوى منظمة أوبك المنتجة للنفط، التي تتوقع نمو الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا هذا العام.