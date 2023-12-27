السعودية وتونس توقعان 7 مذكرات تفاهم في عدة مجالات مختلفة

يُذكر أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى تونس خلال الربع الثالث لعام 2023 بلغ 513.42 مليون ريال، وتمثلت أهم الصادرات في الكيماويات والبوليميرات، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، فيما بلغ حجم الواردات السعودية غير النفطية من تونس 206.59 ملايين ريال، وتصدرتها المنتجات الغذائية، والمنسوجات، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، بينما بلغ إسهام صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل المشروعات المشتركة في تونس 3.8 ملايين ريال، قيمة الإسهام في تمويل مشروع واحد.