5 مليارات ريال تداولات سوق الأسهم اليوم.. 401 مليون سهم و61 شركة تسجل ارتفاعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 117.19 نقطة، ليقفل عند مستوى 11982.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 401 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: النايفات، والبحر الأحمر، وصادرات، والباحة، وتشب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الاستثمار ريت، والتعمير، وبن داود، ومهارة، وميدغيلف للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.72.%
فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وشمس، وإعمار، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ومياهنا، وإعمار هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 27.72 نقطة ليقفل عند مستوى 25740.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.