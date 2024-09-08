5 مليارات ريال تداولات سوق الأسهم اليوم.. 401 مليون سهم و61 شركة تسجل ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات: النايفات، والبحر الأحمر، وصادرات، والباحة، وتشب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الاستثمار ريت، والتعمير، وبن داود، ومهارة، وميدغيلف للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.72.%