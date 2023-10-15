سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10542 نقطة

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وعذيب للاتصالات، وأنابيب، ولومي، والبحري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات فيبكو، واليمامة للحديد، وسيرا، وإكسترا، وباتك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.32% .