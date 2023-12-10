"وزير الصناعة الصيني": تعاون مع السعودية في مركبات الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي

قال وزير الصناعة الصيني جين تشوانجلونج، إن بلاده مستعدة للتعاون مع السعودية في مركبات الطاقة الجديدة والطيران والطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي.
وأضاف تشوانجلونج، أن الصين والسعودية اتفقتا اليوم على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والموارد والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وتستضيف عاصمة جمهورية الصين الشعبية، بكين، مؤتمر الاستثمار الصيني - السعودي يوم الثلاثاء المقبل، الذي تنظّمه وزارة الاستثمار بالتنسيق مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية (CCCME)، على هامش زيارة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إلى جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة خلال الفترة من 7 - 12 ديسمبر 2023م.
وسيعزّز المؤتمر جهود المملكة في تطوير مسار الشراكة الإستراتيجية السعودية الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تحت مظلة رؤية المملكة 2030 التي تعزز مثل هذه الشراكات الإستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات، ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.
ومن المتوقع أن يشارك في هذه الفعالية أكثر من 700 شخصية من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى، وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى استعراض ومناقشة الفرص والمبادرات الاستثمارية لزيادة التعاون المشترك بين البلدين.
وستتضمن أعمال المؤتمر عدة جلسات حوارية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة النظيفة، والمال والاستثمار، والتعدين والمعادن، إضافة إلى عدد من ورش العمل التي ستتطرق لمجالات السياحة والترفيه، والأمن الغذائي والزراعة والخدمات اللوجستية والشحن وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة.