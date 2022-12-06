أسعار برنت ترتفع إلى 83.34 دولار للبرميل

يأتي الحد الأقصى لسعر النفط الروسي الذي فرضته مجموعة السبع في الوقت الذي يحاول فيه الغرب تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بالإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.