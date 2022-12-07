قُبيل بيانات المخزونات الأمريكية.. برنت يستقر عند 79.31 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قُبيل صدور بيانات مخزونات الخام الأمريكية الرسمية، ووسط الآمال بتعافي الطلب من الصين مع تخفيف قيود "كوفيد-19".
وكشف تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر الثلاثاء، انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر الجاري، بينما ارتفعت مخزونات البنزين 5.9 مليون برميل، وصعد مخزون المقطرات 3.6 مليون برميل.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مخزونات النفط الرسمية من قِبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقتٍ لاحقٍ اليوم، مع توقع تراجع مخزونات الخام بنحو 3.5 مليون برميل.
واستمرت توقعات ارتفاع الطلب الصيني على الخام في كونها دافعاً إيجابياً لأسعار النفط، حيث سجّلت البلاد عدداً أقل من الإصابات الجديدة بالفيروس ليوميْن متتالييْن، مما عزّز التفاؤل بتخفيف قيود الإغلاق وإعادة فتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة بشأن تداعيات إجراء سقف أسعار النفط الروسي، إذ ذكرت صحيفة "فيدوموستي" اليومية، الأربعاء، أن روسيا تدرس ثلاثة خيارات، بما في ذلك حظر مبيعات النفط لبعض الدول، ووضع حد أقصى للتخفيضات التي تبيع بها خامها، للرد على سقف السعر الذي تفرضه القوى الغربية.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير عند 79.31 دولار للبرميل، في الساعة 09:13 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، كما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير عند 74.12 دولار للبرميل.