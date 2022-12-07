قُبيل بيانات المخزونات الأمريكية.. برنت يستقر عند 79.31 دولار للبرميل

ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة بشأن تداعيات إجراء سقف أسعار النفط الروسي، إذ ذكرت صحيفة "فيدوموستي" اليومية، الأربعاء، أن روسيا تدرس ثلاثة خيارات، بما في ذلك حظر مبيعات النفط لبعض الدول، ووضع حد أقصى للتخفيضات التي تبيع بها خامها، للرد على سقف السعر الذي تفرضه القوى الغربية.