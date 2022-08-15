مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12543.77 نقطة

وكانت أسهم شركات: نقي، ومعادن، وسابك للمغذيات الزراعية، ووفرة، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: المواساة، وحلواني إخواني، وعناية، وتنمية، وأسمنت الشرقية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 25.94% و4.46% .