بالأرقام.. حصادٌ ملياريّ لـ"كفالة" في تمويل المنشآت الناشئة وضمان نموها

أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، في إطار دعمه لتطوير قطاع تمويل المنشآت، ضماناتِ تمويلٍ بقيمة تُقارب 11 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2022، حصلت من خلالها 6.350 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر على تمويلات تَخطت 14 مليار ريال.
وأكد البرنامج، في بيان له اليوم، على الدور الفعال الذي تقوم به "كفالة" للإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030؛ حيث يُعزى النمو المتزايد على طلب الضمانات، إلى استمرار تفعيل المبادرات التي رُصدت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال فترة جائحة كورونا، إضافة إلى رفع فعالية الأداء لدى برنامج "كفالة" استنادًا إلى الكوادر المحلية المميزة، وبتوفير باقة من المنتجات الداعمة للقطاعات التي تستهدف دعم رؤية المملكة 2030، وتوفير الدعم لسيدات الأعمال اللاتي نمَت استفادتهن من خدمات البرنامج بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق 21%، بالإضافة إلى دعم المناطق الواعدة بالمملكة، والذي نتج عنه نموّ يُقَدر بـ5% مقارنة بالعام الماضي.
وأسهَمَ التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة باستمرارية المبادرات الخاصة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة جائحة كورونا، والذي كان جزءًا هامًّا من تفعيل دور "كفالة" لدعم القطاع خلال العام 2022، وكان من أهم المبادرات التي حظيت بإقبال واسع، مبادرةُ "التمويل المضمون" من البنك المركزي السعودي بالتعاون مع "كفالة"، التي أسهمت في دعم أكثر من 3.200 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر صدَر عنها ضمانات تمويل بقيمة 15.2 مليار ريال.
ووافقت إدارة "كفالة" على ضمان 7.192 طلب تمويل خلال العام 2022 مقابل 6.345 طلبًا خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 13%.
كما حرصت "كفالة" على توجيه الدعم للمنشآت العاملة في مختلف مناطق المملكة؛ حيث بلغ نمو المنشآت في المناطق الواعدة ومنها الحدود الشمالية 41%، والمدينة المنورة 39%، وتبوك 37%؛ حيث يهدف برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق الواعدة، وإيجاد فرص جديدة ومتنوعة وخلق فرص عمل ووظائف للكوادر الوطنية في تلك المناطق، واستغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل منطقة؛ مما يزيد من قدرات المملكة التنافسية.
يُذكر أن ارتفاع عدد طلبات التمويل الواردة لبرنامج ضمان التمويل "كفالة" من جميع مناطق المملكة في 2022 لـ4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق للمناطق الرئيسية (الرياض، المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة)، أما المناطق الواعدة فقد ارتفعت نسبة طلبات التمويل إلى 14% للفترة نفسها.
وأوضحت "كفالة" أنها تُولِي ضمان تمويل سيدات الأعمال اهتمامًا كبيرًا من خلال تفعيل دورهن القيادي في سوق العمل والاقتصاد الوطني؛ وذلك من خلال تحفيز ودعم سيدات الأعمال المؤهلات لإدارة الأنشطة التجارية عن طريق المزايا التفضيلية التي يقدّمها البرنامج في حزمة منتجاته والبرامج التدريبية المختصة التي ينظمها؛ فيما أشارت أرقام برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى ارتفاع عدد المنشآت المستفيدة خلال الجائحة لرائدات الأعمال لعام 2022 بنحو 30% مقارنة بالعام السابق 2021.
ومن خلال دراسة حديثة بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ظهر دور برنامج ضمان التمويل "كفالة" الفعال على نمو المنشآت، ونمو إجمالي عدد العاملين فيها، بمعدل 20% بعد 6 أشهر من الحصول على التمويل المكفول، ويعود ذلك إلى ارتفاع توظيف الذكور السعوديين بنسبة 7%، والإناث السعوديات بنسبة 9% بعد عام من حصول المنشأة على ضمان كفالة، ومن الملاحظ ارتفاع الأثر بعد عامين إلى 17%.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فقد أوضحت النتائج ارتفاع نسبة مساهمة برنامج ضمان التمويل "كفالة" في دعم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 4.9% خلال الربع الثاني لعام 2018 إلى 13.4% في نهاية الربع الثالث لعام 2022 من إجمالي التمويل المقدم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 27.6 مليار ريال.