بالأرقام.. حصادٌ ملياريّ لـ"كفالة" في تمويل المنشآت الناشئة وضمان نموها

وأكد البرنامج، في بيان له اليوم، على الدور الفعال الذي تقوم به "كفالة" للإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030؛ حيث يُعزى النمو المتزايد على طلب الضمانات، إلى استمرار تفعيل المبادرات التي رُصدت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال فترة جائحة كورونا، إضافة إلى رفع فعالية الأداء لدى برنامج "كفالة" استنادًا إلى الكوادر المحلية المميزة، وبتوفير باقة من المنتجات الداعمة للقطاعات التي تستهدف دعم رؤية المملكة 2030، وتوفير الدعم لسيدات الأعمال اللاتي نمَت استفادتهن من خدمات البرنامج بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق 21%، بالإضافة إلى دعم المناطق الواعدة بالمملكة، والذي نتج عنه نموّ يُقَدر بـ5% مقارنة بالعام الماضي.