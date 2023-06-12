الذهب يتراجع في المعاملات الفورية 0.2%

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1956.82 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:54 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1971.10 دولارًا.
وارتفع مؤشر الدولار مما يجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 24.0993 دولارًا للأوقية، كما خسر البلاتين 0.6% إلى 1002.22 دولار.
وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1320.17 دولارًا بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 يوم الجمعة.