الذهب يتراجع في المعاملات الفورية 0.2%

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1956.82 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:54 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1971.10 دولارًا.