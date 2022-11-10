"برنت" ينخفض مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي ويسجل 92.52 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بشكل طفيف مع ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي وصعود المخزونات، تزامنًا مع استمرار المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع متوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة 200 ألف برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر ليصل إلى 12.100 مليون برميل يوميًا.
على جانب آخر، تراجعت صادرات النفط الأمريكية بمقدار 404 آلاف برميل لتصل إلى 3.521 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي.
وتوقع "فيفيك دهار" المحلل لدى بنك الكومنولث في مذكرة نقلتها "رويترز" وصول متوسط سعر خام برنت حوالي 95 دولارًا للبرميل في الربع الرابع بعد تنفيذ الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية المنقولة بحرًا ابتداءً من الخامس من ديسمبر ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.14% أو بنحو 13 سنتًا إلى 92.52 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.20% أو 34 سنتًا إلى 85.66 دولار للبرميل.