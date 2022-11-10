"برنت" ينخفض مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي ويسجل 92.52 دولار للبرميل

وتوقع "فيفيك دهار" المحلل لدى بنك الكومنولث في مذكرة نقلتها "رويترز" وصول متوسط سعر خام برنت حوالي 95 دولارًا للبرميل في الربع الرابع بعد تنفيذ الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية المنقولة بحرًا ابتداءً من الخامس من ديسمبر ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.