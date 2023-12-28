بتداولات 7.1 مليارات ريال.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11931 نقطة

وكانت أسهم شركات مهارة، وأليانز إس إف، ونادك، وشاكر، والخريف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والرياض، وأبو معطي، وكابلات الرياض، والمعذر ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.83% و7.14%.