1.8 مليون شهادة عمل حر وبرامج وخدمات.. آفاق ريادة الأعمال بالمملكة يبرزها "متمم"

نظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، أمس، لقاءً بعنوان "العمل الحر وريادة الأعمال ودورهما في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030"، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقيمها المركز؛ بهدف نشر المعرفة والثقافة المالية.
شارك في اللقاء كل من المدير العام للمنشآت متسارعة النمو في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس عبدالرحمن السماعيل، والمدير التنفيذي لإدارة العمل الحر في بنك التنمية الاجتماعية محمد العريني، ومدير عام المنتجات في شركة عمل المستقبل لخدمات الأعمال صالح الشاهين، وأدار اللقاء الإعلامي محمد المحيا.
وفي مطلع اللقاء، بين "السماعيل" أن "منشآت" توفر العديد من الخدمات والبرامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وخدمات ملائمة لأصحاب العمل الحر، يأتي في مقدمتها الحصول على قسائم مخفضة ومدعومة بالكامل من خلال منصة مزايا لتوفير مساحات العمل المشتركة، وكذلك الوصول للإرشاد والاستشارات لمساعدة الرواد في تنمية أفكارهم التجارية وبناء قدراتهم من خلال أكثر من 194 برنامجًا تدريبيًا متوفرًا على أكاديمية منشآت، إلى جانب وجود تطبيق "نوافذ"، الذي يقوم بدوره بتقديم معظم خدمات "منشآت" من خلال قناة رقمية للوصول لأكبر شريحة من المستفيدين.
وأكد استهدافهم الحالي لطرح 5 منشآت بالسوق و8 شركات ستطرح في السوق الموازية العام القادم، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت في المملكة تجاوز 1.2 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة.
من جانبه، أوضح "العريني" أن الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية عملت على إيجاد التشريعات المناسبة لرواد الأعمال، مما جعل بنك التنمية الاجتماعية يُقدِم على إصدار البرامج التمويلية لأصحاب العمل الحر ورواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ.
وأضاف أن بنك التنمية يقوم بصورة دورية بعمل الدراسات اللازمة لفهم التغيرات التي تطرأ على الأسواق لتوجيه التمويل في القطاعات الجديدة سواء من الخدمات المالية أو غير المالية مثل الورش التدريبية والاستشارات المختصة عن طريق مركز "دلني".
وأفاد أن البنك حريص على تقديم خدماته لجميع مناطق المملكة لتنشيط حركة ريادة الأعمال من بين 24 منطقة حول المملكة، مبينًا أن نسبة النساء تصل إلى أكثر من 55% من مستفيدي التمويل.
من جهته، بيّن "الشاهين" أن شركة عمل المستقبل لخدمات الأعمال عملت على أكثر من برنامج ومبادرة؛ كان من أبرزها: برنامج العمل الحر المميز الذي يعد عضوية تمكن وتدعم العمل الحر في قطاع الأعمال ليصل إلى أفضل الفرص بأفضل الطرق، مشيرًا إلى أن مجالات السياحية والثقافة ومجال الحرف تعتبر مجالات مستهدفة حديثًا، حيث تزايد حجم إقبال رواد الأعمال ليتجاوز عدد الحاصلين على شهادة العمل الحر أكثر من 1.8 مليون شخص حتى الآن، موزعة على 281 مهنة.
يُذكر أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لسلسلة من المشاركات التي يعمل مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" على تنظيمها؛ في إطار دوره لنشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي.