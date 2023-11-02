1.8 مليون شهادة عمل حر وبرامج وخدمات.. آفاق ريادة الأعمال بالمملكة يبرزها "متمم"

من جهته، بيّن "الشاهين" أن شركة عمل المستقبل لخدمات الأعمال عملت على أكثر من برنامج ومبادرة؛ كان من أبرزها: برنامج العمل الحر المميز الذي يعد عضوية تمكن وتدعم العمل الحر في قطاع الأعمال ليصل إلى أفضل الفرص بأفضل الطرق، مشيرًا إلى أن مجالات السياحية والثقافة ومجال الحرف تعتبر مجالات مستهدفة حديثًا، حيث تزايد حجم إقبال رواد الأعمال ليتجاوز عدد الحاصلين على شهادة العمل الحر أكثر من 1.8 مليون شخص حتى الآن، موزعة على 281 مهنة.