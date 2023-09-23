أسعار النفط تستقر والأسواق تقيّم.. "تسوية العقود الآجلة" تغلق عند 93.2 دولار

استقرت أسعار النفط في تعاملات، أمس الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع على تراجعٍ، مع تقييم الأسواق مخاوف الإمدادات الناجمة عن حظر تصدير الوقود الروسي، بجانب المخاوف المتعلقة بالطلب نتيجة زيادة أسعار الفائدة في المستقبل.